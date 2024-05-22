Минобр напомнил о запрете проводить выпускные в ресторанах

Она напомнила, что торжественные мероприятия для выпускников школ, как правило, проводят в учреждениях образования. В некоторых случаях выпускные могут организовать в учреждениях культуры или дополнительного образования детей и молодежи. Также праздник можно проводить на открытой площадке, но на территории образовательного учреждения.
По ее словам, родители и выпускники школ часто спрашивают о возможности организовать торжества в ресторанах, кафе и развлекательных центрах.
«Однозначно нет. Эта позиция определена в приказе Министерства образования».
Специалист уточнила, что место проведения выпускных вечеров находится на контроле органов управления образования, а также правоохранителей. Она также отметила, что проведение последних звонков и выпускных вечеров в школах уже спланировано.
«Отработаны маршруты встречи рассвета, массовые гулянья в городе. На всех этапах в целях создания условий безопасности будут обеспечены дежурства педагогических и иных работников учреждений образования».
Последний звонки в школах Беларуси прозвенят в субботу 25 мая. Учебный год официально будет завершен для 9-х и 11-х классов, выпускникам которых придется сдавать экзамены. Остальные продолжат учиться до 31 мая.
Выпускные вечера и вручение аттестатов состоятся 14 июня. В этом году из школ выпускается более 55 тысяч 11-классников и свыше 108 тысяч 9-классников.
Лимузинам не место
В конце апреля президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Костюковичский район поручил взять вопрос проведения школьных выпускных на жесткий контроль, заниматься этим будут руководитель его администрации и члены правительства.
Глава государства рассказал, что негативно относится к излишествам на школьных выпускных вечерах, в частности лимузинам, на которых приезжают бывшие школьники. По его словам, «это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, — компанией, коллективом».
Лукашенко выразил мнение, что выпускные должны пройти красиво и душевно, с торжественной частью и традиционной встречей рассвета.