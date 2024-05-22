Минобр напомнил о запрете проводить выпускные в ресторанах

Она напомнила, что торжественные мероприятия для выпускников школ, как правило, проводят в учреждениях образования. В некоторых случаях выпускные могут организовать в учреждениях культуры или дополнительного образования детей и молодежи. Также праздник можно проводить на открытой площадке, но на территории образовательного учреждения.