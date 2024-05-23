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В Новосибирске опубликовали народный рейтинг худших больниц

Он основан на отзывах на платформе 2ГИС.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске опубликовали народный рейтинг худших больниц. Он основан на отзывах на платформе 2ГИС.

Чаще всего пациенты жалуются на поведение врачей, плохое отношение со стороны персонала, состояние помещений.

Городской клинической больнице № 34 ​на Титова поставили 1,7 звезды из 5 возможных. Новосибирцы недовольны хамством со стороны сотрудников. Пользователь Эльвира Т. написала, что ее бабушка попала в эту больницу. Там пожилой женщине отрезали ноги, «а потом смотрели, как она умирает». Кроме этого, как пишет сибирячка, за пенсионеркой никто не ухаживал и даже «ударили ее обрезанной культей».

У экстренного приемного отделения Новосибирской областной больницы оценка 2,4. Один из пользователей отметил, что врачи хирургического отделения отказывают в помощи больным из региона.

Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 новосибирцы поставили 2,7 звезды. В учреждении давно не проводили ремонт, одной из пациенток при госпитализации выдали плед с дырками. В кабинках в туалете нет защелок.

2,9 балла из 5 получило отделение платных услуг Новосибирской областной больницы на ​улице Немировича-Данченко, 130. Жалобы связаны с работой регистратуры: до сотрудников невозможно дозвониться. Также новосибирцы указали на хамство со стороны врачей.

На последнем месте в рейтинге стоит консультативно-диагностический центр Городской инфекционной клинической больницы № 1. В основном, пациенты отмечают грубость и непрофессионализм медицинского персонала.

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