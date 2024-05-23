В Новосибирске опубликовали народный рейтинг худших больниц

Городской клинической больнице № 34 ​на Титова поставили 1,7 звезды из 5 возможных. Новосибирцы недовольны хамством со стороны сотрудников. Пользователь Эльвира Т. написала, что ее бабушка попала в эту больницу. Там пожилой женщине отрезали ноги, «а потом смотрели, как она умирает». Кроме этого, как пишет сибирячка, за пенсионеркой никто не ухаживал и даже «ударили ее обрезанной культей».