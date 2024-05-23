В Новосибирске опубликовали народный рейтинг худших больниц. Он основан на отзывах на платформе 2ГИС.
Чаще всего пациенты жалуются на поведение врачей, плохое отношение со стороны персонала, состояние помещений.
Городской клинической больнице № 34 на Титова поставили 1,7 звезды из 5 возможных. Новосибирцы недовольны хамством со стороны сотрудников. Пользователь Эльвира Т. написала, что ее бабушка попала в эту больницу. Там пожилой женщине отрезали ноги, «а потом смотрели, как она умирает». Кроме этого, как пишет сибирячка, за пенсионеркой никто не ухаживал и даже «ударили ее обрезанной культей».
Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 новосибирцы поставили 2,7 звезды. В учреждении давно не проводили ремонт, одной из пациенток при госпитализации выдали плед с дырками. В кабинках в туалете нет защелок.
2,9 балла из 5 получило отделение платных услуг Новосибирской областной больницы на улице Немировича-Данченко, 130. Жалобы связаны с работой регистратуры: до сотрудников невозможно дозвониться. Также новосибирцы указали на хамство со стороны врачей.
На последнем месте в рейтинге стоит консультативно-диагностический центр Городской инфекционной клинической больницы № 1. В основном, пациенты отмечают грубость и непрофессионализм медицинского персонала.