На Ленинградском мосту в Омске меняется схема движения

В своём телеграм-канале мэр Сергей Шелест сообщил, что на Ленинградском мосту с 23 мая меняется схема движения. Изменения касаются потока машин, который едет с Левого берега в сторону центра. Поток отодвинут от встречного и пустят по одной из полос только что отремонтированной части моста.