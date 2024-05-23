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На Ленинградском мосту в Омске меняется схема движения

Перемены вступают в силу утром 23 мая.

Источник: Соцсети

В своём телеграм-канале мэр Сергей Шелест сообщил, что на Ленинградском мосту с 23 мая меняется схема движения. Изменения касаются потока машин, который едет с Левого берега в сторону центра. Поток отодвинут от встречного и пустят по одной из полос только что отремонтированной части моста.

В ночь на 23 мая мост полностью перекроют с 23:00 до 5:00. Подрядчик установит дорожные знаки, информирующие об изменениях. Градоначальник отмечает, что практика перекрытия моста полностью не нова — её используют с января текущего года. Мост перекрывают дважды в неделю, чтобы выполнить определённые виды работ.

Изменяется схема движения для того, чтобы исправить повреждения полотна, в частности, специалисты будут устранять просадки в местах примыкания деформационных швов.

Сергей Шелест отметил, что строительная готовность объекта составляет 98%, работы планируется завершить в установленный срок — до конца мая.