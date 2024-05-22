В Башкирии в этом году уже заменили 186 лифтов в 75 домах.

Замена лифтов — это процесс, который требует тщательной подготовки и выполнения. Он включает в себя демонтаж старого лифта, установку нового оборудования и проведение необходимых испытаний.
За период 2014—2023 годов в республике заменено 3 817 лифтов в 1 341 многоквартирном доме на общую сумму 9,8 млрд рублей.
Перед Фондом капремонта РБ стоит задача до 2025 года завершить замену всех лифтов с истёкшим сроком эксплуатации.
В 2023 году заменены 446 лифтов в 165 домах.
В 2024—2025 годах запланировано заменить 1 053 лифта в 410 домах: в 2024 году — 433 лифта в 179 МКД; в 2025 году — 620 лифтов в 231 МКД.
На сегодняшний день в 14 домах проводятся работы по замене 33 лифтов. В 75 домах 186 лифтов уже заменены и введены в эксплуатацию.