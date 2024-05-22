Алматы почти достиг критического уровня по количеству автомобилей

«Парковки платные. Как мера регулировании трафика, как мера снижения выбросов от транспорта городу нужна, потому что нам в целом нужно сокращать именно перемещение по городу, особенно в его центральной части, в контексте частных личных перемещений. То есть центр там, где у нас хорошая обеспеченность общественным транспортом, необходимо давать преимущество общественному транспорту».