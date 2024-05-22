Алматы почти достиг критического уровня по количеству автомобилей

Частичным решением проблемы может стать мера по расширению зоны платных парковок. По мнению экспертов в сфере транспорта, это поможет существенно снизить нагрузку на дорогах и положительно скажется на экологической ситуации в мегаполисе.
«Парковки платные. Как мера регулировании трафика, как мера снижения выбросов от транспорта городу нужна, потому что нам в целом нужно сокращать именно перемещение по городу, особенно в его центральной части, в контексте частных личных перемещений. То есть центр там, где у нас хорошая обеспеченность общественным транспортом, необходимо давать преимущество общественному транспорту».
Избыточное количество транспорта оказывает негативное влияние на экологию города. Ежедневно на дороги мегаполиса выезжают до одного миллиона автомобилей, 600 тысяч из них зарегистрированы в Алматы и 400 тысяч заезжают из области.
«Для Алматы на текущий момент такой наиболее подходящей мерой является регулирование автомобилепользования за счет платного паркинга. Это расширение зон платной парковки, это введение дифференцированного тарифа на платную парковку, чтобы в зависимости от того спроса, который есть, он мог регулироваться тем или иным тарифом».