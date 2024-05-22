Как правильно выбрать детский лагерь

Родителям рекомендуют при выборе лагеря для ребенка руководствоваться перечнем детских оздоровительных организаций, размещенным на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Перед отправкой ребенка в загородный лагерь важно убедиться в хорошем самочувствии. О наличии у ребенка аллергии, хронических заболеваниях и пищевых предпочтениях необходимо заранее предупредить сопровождающее лицо (педагога), об этом должна быть сделана запись и в медицинской справке на ребенка.
В этом году министерством будут усилены меры контроля за состоянием водоснабжения, качеством продуктов питания и соблюдением норм гигиены в местах проживания детей. В каждом лагере предусмотрено наличие медицинского персонала для оказания необходимой помощи.
В целях повышения уровня готовности к возможным эпидемиологическим ситуациям, закрепленными за каждым лагерем специалистами санитарно-эпидемиологической службы проведены более 100 обучающих семинаров для персонала оздоровительных лагерей, в 163 лагерях организованы консультации и разъяснения требований санитарных правил, соблюдение которых необходимо для получения разрешения на открытие.
Организованы информационные кампании для детей и их родителей по вопросам личной гигиены и профилактики инфекционных заболеваний. Разработаны памятки и рекомендации, которые распространены в социальных сетях, а также будут распространены в лагерях.
В местах купания отобраны 95 проб воды водоемов и 41 проба почвы, по результатам лабораторных исследований пробы соответствуют гигиеническим нормативам.
Охвачено мониторингом 45 сезонных загородных лагерей.
В течение всего сезона будет осуществляться регулярный мониторинг за состоянием воды водоемов и бассейнов.
Основные требования безопасного пребывания детей в летнем лагере: территория лагеря должна быть огорожена, организованы бесперебойная подача питьевой воды, горячее водоснабжение, канализация, освещение, вентиляция. Все помещения должны быть чистыми, должна проводиться ежедневная уборка с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. В оздоровительных лагерях предусматривается пятиразовое питание и обеспечивается медицинское обслуживание.
Для безопасного отдыха детей владельцам детских летних загородных организаций необходимо соблюдать следующие рекомендации:
— До начала заезда детей обеспечить своевременную и качественную подготовку лагерей к открытию и получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающего соответствие лагеря установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
— Не допускать к работе с детьми и на пищеблок лиц, не имеющих личные медкнижки с допуском к работе. Своевременно направлять на медосмотр сотрудников.
— Количество детей должно соответствовать мощности лагеря (спальных помещений, технологическому оборудованию на пищеблоке).
— При первых признаках заболевания детей — обращаться в ближайшую медицинскую организацию.
По всем фактам нарушений необходимо обратиться в территориальное подразделение Комитета (контактные телефоны и адреса размещены на официальных сайтах).