Как правильно выбрать детский лагерь

Родителям рекомендуют при выборе лагеря для ребенка руководствоваться перечнем детских оздоровительных организаций, размещенным на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Перед отправкой ребенка в загородный лагерь важно убедиться в хорошем самочувствии. О наличии у ребенка аллергии, хронических заболеваниях и пищевых предпочтениях необходимо заранее предупредить сопровождающее лицо (педагога), об этом должна быть сделана запись и в медицинской справке на ребенка.