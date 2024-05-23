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Хотели тепла, а получили жару и сильный ветер: В Молдове май такие сюрпризы преподносит, что не знаешь, как одеваться и стоит ли вообще из дома выходить

Какой будет погода в четверг, 23 мая 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 78% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие дни резко меняться не будет и завтра, 23 мая, будет примерно такая же, как и сегодня.

В Кишинёве температура воздуха прогреется до 28−29 градусов тепла, ночью — 14 градусов. Переменная облачность, средняя скорость ветра 15 км/ч, зато максимальные порывы — 43 км/ч, так что шляпы лучше оставить дома. Дождь не предвидится. В последующие сутки будет ещё теплее.

На юге Молдовы днём 29−30, ночью — 15 градусов тепла. Преимущественно облачно, без дождя, ветер 27 км/ч.

На севере республики свежее — 25 градусов днём и 10 ночью. Облачно, без дождя. Ветер 27 км/ч.

Готовимся к лету.