Конкурс УВЗ «А ну-ка, девушки!» масштабируют на весь Средний Урал

Положение о его проведении разрабатывает региональное министерство промышленности и науки.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил руководителям субъектов РФ рассмотреть вопрос о распространении опыта УВЗ по проведению конкурса «А ну-ка, девушки!». Ответственными за реализацию поручения были назначены высшие должностные лица субъектов России.
По данным департамента, цель конкурса — «повысить социальную значимость женщины, раскрыть ее профессиональный, творческий, интеллектуальный потенциал». В заданиях предлагается отразить профессию участниц, юбилей области и семейные ценности.
Конкурс основан на одноименной телепрограмме, выходившей в эфир по Центральному телевидению с 1970 по 1987 год. Участницы соревновались за звание лучшей в своей профессии.