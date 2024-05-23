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Конкурс УВЗ «А ну-ка, девушки!» масштабируют на весь Средний Урал

Корпоративный конкурс «А ну-ка, девушки!» нижнетагильского Уралвагонзавода (УВЗ) будут проводить по всей Свердловской области, сообщили в региональном департаменте информполитики.

Положение о его проведении разрабатывает региональное министерство промышленности и науки.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил руководителям субъектов РФ рассмотреть вопрос о распространении опыта УВЗ по проведению конкурса «А ну-ка, девушки!». Ответственными за реализацию поручения были назначены высшие должностные лица субъектов России.

По данным департамента, цель конкурса — «повысить социальную значимость женщины, раскрыть ее профессиональный, творческий, интеллектуальный потенциал». В заданиях предлагается отразить профессию участниц, юбилей области и семейные ценности.

Конкурс основан на одноименной телепрограмме, выходившей в эфир по Центральному телевидению с 1970 по 1987 год. Участницы соревновались за звание лучшей в своей профессии.

Путин Владимир