Туристов будут тщательнее досматривать в аэропортах Турции

Отметим, что в основных аэропортах Турции действуют два пункта досмотра: первый — при входе в зону общего доступа, второй — в так называемой чистой зоне после регистрации на рейс. Оба пункта оснащены современным оборудованием, а при необходимости проводится физический досмотр.