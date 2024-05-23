Где в столице Черноземья обновят теплосети

Об этом в своем telegram-канале написал мэр Воронежа Вадим Кстенин.



Так, на улице 20-летия Октября специалисты «Квадры» начали работы по переустройству магистральной сети теплоснабжения. Завершить их планируется к концу августа. Из-за аварии на трубопроводе, которая случилась в январе, здесь заменят 700 метров труб, починят теплокамеры. На проведение работ в общей сложности выделили более 93 млн рублей.



Также специалисты заменит старые сети, ранее принадлежавшие «Воронежтеплосети». Уже заменено 100 км телосетей, что значительно снизило число порывов. Подобные работы запланированы на улицах Теплоэнергетиков, Шендрикова, Артамонова. Всего будет вложено свыше 2,6 млрд рублей.



Кроме того, на улице Туполева реконструируют котельную. Сейчас там перекладывают теплотрассу. Предполагается, что работы будут завершены в 2025 году. На эту цель вложат около 500 млн рублей.



«В итоге это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения для множества горожан из Левобережного района», — написал градоначальник.