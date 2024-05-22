Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупредили о грозах в Беларуси в четверг

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг из-за гроз и дождей с градом, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +30° 4 м/с 49% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

По информации белорусских синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране будет формировать теплая и неустойчивая воздушная масса.

«Переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, в дневные часы в отдельных районах пройдут сильные дожди, возможен град», — сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что ночью и утром в отдельных районах может сгущаться слабый туман. Ветер прогнозируется восточного и юго-восточного направлений, умеренный, при грозах — порывистый.

Ночью в четверг температура составит от +10 до +16°С, днем — от +22 до +28°С.

В пятницу, 24 мая, на юго-западе Беларуси сохранится влияние теплых воздушных масс, а на северо-востоке погоду будет определять область повышенного давления.

Снова ожидается переменная облачность, кратковременные дожди возможны на юго-западе республике, снова могут быть грозы. Ночью температура будет находиться в пределах от +7°С (на северо-востоке) до +15°С (на юго-западе), днем — от +20 до +27°С.