Синоптики предупредили о грозах в Беларуси в четверг

По информации белорусских синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране будет формировать теплая и неустойчивая воздушная масса.
«Переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, в дневные часы в отдельных районах пройдут сильные дожди, возможен град», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что ночью и утром в отдельных районах может сгущаться слабый туман. Ветер прогнозируется восточного и юго-восточного направлений, умеренный, при грозах — порывистый.
Ночью в четверг температура составит от +10 до +16°С, днем — от +22 до +28°С.
В пятницу, 24 мая, на юго-западе Беларуси сохранится влияние теплых воздушных масс, а на северо-востоке погоду будет определять область повышенного давления.
Снова ожидается переменная облачность, кратковременные дожди возможны на юго-западе республике, снова могут быть грозы. Ночью температура будет находиться в пределах от +7°С (на северо-востоке) до +15°С (на юго-западе), днем — от +20 до +27°С.