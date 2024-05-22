Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водители в Беларуси обязаны включать фары днем с 25 мая

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Госавтоинспекция перед летними каникулами в школах проведет традиционную акцию «Внимание — дети!», она пройдет с 25 мая по 5 июня.

Источник: РИА "Новости"

В это время автомобилисты должны передвигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями не только в ночное время суток, но и днем. Цель мероприятия — предупредить ДТП с участием детей.

Водителям следует быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов вблизи школ и детсадов, остановок и во дворах. Также необходимо соблюдать скоростной режим и обеспечивать безопасную перевозку детей.

Согласно статистике, наибольшее число дорожно-транспортных происшествий с участием детей приходится на пятницу, субботу и воскресенье. Более 80% ДТП происходит по вине взрослых.

Штраф за не включенный свет фар составляет 3 базовые величины (120 рублей). Согласно Правилам дорожного движения, передвигаться с включенными фарами днем нужно также с 25 августа по 5 сентября — в преддверии нового учебного года.