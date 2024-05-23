Какой сегодня праздник: 23 мая

Весь мир сегодня отмечает Всемирный день черепахи. Это животное стало героем многих сказок и легенд, а в некоторых странах — даже объектом поклонения. Черепаха в фольклоре многих народов мира стала символом мудрости, неторопливости и долголетия. Чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания животных, мировая общественность в 2000 году учредила этот праздник. Бытует мнение, что черепахи могут жить до 300 лет. На самом же деле в среднем век черепахи — минимум 30 лет и максимум 130.