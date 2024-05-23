Какой сегодня праздник: 23 мая

Что интересного произошло 23 мая
Весь мир сегодня отмечает Всемирный день черепахи. Это животное стало героем многих сказок и легенд, а в некоторых странах — даже объектом поклонения. Черепаха в фольклоре многих народов мира стала символом мудрости, неторопливости и долголетия. Чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания животных, мировая общественность в 2000 году учредила этот праздник. Бытует мнение, что черепахи могут жить до 300 лет. На самом же деле в среднем век черепахи — минимум 30 лет и максимум 130.
Черепахи в течение многих лет подвергались уничтожению, так как из них готовят деликатесные блюда, к примеру, знаменитый черепаший суп, а также в старину из их панцирей изготовляли гребни. И даже сегодня тысячи этих пресмыкающихся отправляют в рестораны и для продажи в зоомагазинах.
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Кулинары по всему миру 23 мая отмечают Всемирный день ирисок. Этот праздник радует миллионы людей по всему миру. Традиционно ириски варят из карамелизованного сахара или патоки и сливочного масла. В Америке немного изменили рецепт ирисок, в США в них добавляют больше масла и миндаль и изготавливают в двух видах: тянучки и жестких ирисок.
23 мая спортсмены отмечают Международный день спортивной борьбы. Это один из древнейших видов спорта в истории человечества. Еще в легендах Древней Греции упоминается борьба. Этот вид спорта изначально был украшением Олимпийских игр.
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Исторические события 23 мая в мире
1592-й — В Венеции инквизицией арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси;
1873-й — первое представление оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова в Москве;
1904-й — в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе;
1915-й — Италия объявила войну Австро-Венгрии и вступила в Первую мировую войну;
1949-й — вступила в силу Конституция ФРГ и была провозглашена Федеративная республика Германия;
1994-й — фильм режиссера Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.
Исторические события 23 мая в Казахстане
1990-й — принят Закон «О защите чести и достоинства президента Казахской Советской Социалистической Республики»;
1996-й — распоряжением первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева одобрена Концепция формирования государственной идентичности Республики Казахстан;
2012-й — в Алматы на сессии маслихата принято решение об изменении границ города. В черту Алматы решено включить часть земель Карасайского и Талгарского районов Алматинской области общей площадью 11 тысяч 921 гектар.
Дни рождения знаменитостей 23 мая в мире
В 1921 году родился Григорий Чухрай — советский кинорежиссер и сценарист (фильмы «Сорок первый», «Баллада о солдате» и другие), народный артист СССР;
в 1951 году родился Анатолий Карпов — советский и российский шахматист, двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975−1985), международный гроссмейстер (1970), заслуженный мастер спорта СССР (1974);
в 1959 году родилась Лариса Гузеева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (1994);
Кто родился 23 мая в Казахстане
В 1924 году родился Кемаль Акишев — советский и казахстанский археолог, один из основателей казахстанской археологической школы, совершивший находку Золотого человека, член-корреспондент Германского археологического института (ФРГ, 1982). Участник Великой Отечественной войны.
В 1941 году родился Адил Ахметов — бывший депутат сената парламента.
День смерти знаменитостей 23 мая в мире
В 1937 году умер Джон Рокфеллер — американский промышленник, долларовый миллиардер;
в 1940 году умер Андрей Римский-Корсаков — советский музыковед, философ;
в 1980 году умерла Лариса Александровская — оперная певица, народная артистка СССР;
в 2017 году умер сэр Роджер Мур — британский актер, сценарист и продюсер.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Василий, Кирилл и Таисия.