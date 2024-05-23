Пахнущая ванилью «Царица ночи» на несколько часов расцвела в Петербурге

Сотрудники оранжереи за последние пять лет только три раза видели цветение «Царицы ночи». Растение относится к кактусу вида Селеницереус крупноцветковый, произрастающего на тропических скалах или даже деревьях. Стебель «Царицы ночи» покрыт колючками, которые по мере взросления отпадают, а на их месте появляются бутоны цветов с ароматом ванили.