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Пахнущая ванилью «Царица ночи» на несколько часов расцвела в Петербурге

В Ботаническом саду СПбГУ зацвело очень необычное растение — кактус «Царица ночи». Цветок распускается лишь на несколько часов один раз в год. Петербуржцы могут посмотреть на редкое и удивительное явление в прямом эфире на YouTube-канале СПбГУ.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА СПБГУ

Сотрудники оранжереи за последние пять лет только три раза видели цветение «Царицы ночи». Растение относится к кактусу вида Селеницереус крупноцветковый, произрастающего на тропических скалах или даже деревьях. Стебель «Царицы ночи» покрыт колючками, которые по мере взросления отпадают, а на их месте появляются бутоны цветов с ароматом ванили.

Ранее на севере Петербурга образовался свой «филиал» Ботанического сада. В сквере Ивана Фомина растут и уже цветут айва, алыча, китайка, боярышник, сакура, лох серебристый и яблони.

флора и фауна