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Семье гонщика Шумахера выплатят компенсацию за фейковое интервью

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Немецкое издательство Funke выплатит 200 тысяч евро семье семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера в качестве компенсации за публикацию фейкового интервью, которое было сгенерировано искусственным интеллектом, сообщило издание Der Spiegel.

Источник: AP 2023

В апреле минувшего года в принадлежащем Funke журнале Die Aktuelle вышла статья, представленная как эксклюзивное интервью с гонщиком. Позже стало известно, что она была сгенерирована чат-ботом. Издательство принесло извинение и уволило главного редактора.

В среду появилась информация, что семье прославленного пилота в связи с произошедшим Funke выплатит 200 тысяч евро в качестве компенсации.

Михаэль Шумахер после завершения карьеры в «Формуле-1» 29 декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга.

Информации о состоянии спортсмена крайне мало — его семья держит в тайне жизнь легендарного гонщика. Ранее сообщалось, что в 2019-м Шумахера госпитализировали в клинику в Париже, где он прошел лечение стволовыми клетками. В июне 2020 года СМИ писали о новой операции по пересадке стволовых клеток.