Семье гонщика Шумахера выплатят компенсацию за фейковое интервью

В апреле минувшего года в принадлежащем Funke журнале Die Aktuelle вышла статья, представленная как эксклюзивное интервью с гонщиком. Позже стало известно, что она была сгенерирована чат-ботом. Издательство принесло извинение и уволило главного редактора.
В среду появилась информация, что семье прославленного пилота в связи с произошедшим Funke выплатит 200 тысяч евро в качестве компенсации.
Михаэль Шумахер после завершения карьеры в «Формуле-1» 29 декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга.
Информации о состоянии спортсмена крайне мало — его семья держит в тайне жизнь легендарного гонщика. Ранее сообщалось, что в 2019-м Шумахера госпитализировали в клинику в Париже, где он прошел лечение стволовыми клетками. В июне 2020 года СМИ писали о новой операции по пересадке стволовых клеток.