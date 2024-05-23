Семье гонщика Шумахера выплатят компенсацию за фейковое интервью

Информации о состоянии спортсмена крайне мало — его семья держит в тайне жизнь легендарного гонщика. Ранее сообщалось, что в 2019-м Шумахера госпитализировали в клинику в Париже, где он прошел лечение стволовыми клетками. В июне 2020 года СМИ писали о новой операции по пересадке стволовых клеток.