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Самое дорогое перо в мире продано на аукционе в Новой Зеландии

Это единственное оставшееся в мире перо давно вымершей новозеландской птицы гуйя, сообщает CNN.

Источник: Смартпресс

За перо выручили рекордную сумму — $28 400, отметили в аукционном доме Webb’s.

В последний раз гуйя была замечена в начале ХХ века, а ее перья ранее продавались по цене до $5100. Перья птицы ценились многими людьми, что в конечном итоге оказалось фатальным для этого вида.

По данным Webb’s, изначально предполагалось продать перо $1830, но лот превысил оценку и стал самым дорогим пером в мире, когда-либо проданным.

Для новозеландского народна маори перья гуйя были признаком высокого статуса, а характерное оперение с белыми кончиками использовалось для церемониальных головных уборов. По данным Музея Новой Зеландии, только представителям высшего ранга разрешалось носить перья гуйи в волосах.

По данным аукционного дома, перья часто обменивали на другие ценные товары или дарили в знак дружбы и уважения.

Вождь маори носит в волосах перо гуйя.

Европейские новозеландцы также стали рассматривать гуйю как символ престижа. По данным музея, перья животных использовались для изготовления модных аксессуаров, а чучела гуйи устанавливались в качестве украшения в богатых домах.

Сообщается, что «смертельная популярность» гуйи выросла еще больше, когда герцога и герцогиню Йоркских сфотографировали с перьями на шляпах во время поездки в Новую Зеландию в 1901 году.

Три птицы гуйя, картина голландского художника Йоханнеса Кеулеманса, около 1900 года. Музей Новой Зеландии.

Попытки ученых в начале 1900-х годов сохранить оставшихся птиц гуйи провалились. По данным музея, план правительства по отправке птиц на прибрежные острова привел к тому, что те, кто собирал птиц, продавали их как мертвые экземпляры, добавляя, что это было более «выгодно», чем сохранять их живыми.