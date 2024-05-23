Самое дорогое перо в мире продано на аукционе в Новой Зеландии

Попытки ученых в начале 1900-х годов сохранить оставшихся птиц гуйи провалились. По данным музея, план правительства по отправке птиц на прибрежные острова привел к тому, что те, кто собирал птиц, продавали их как мертвые экземпляры, добавляя, что это было более «выгодно», чем сохранять их живыми.