Какая привычка поможет снизить риск развития рака

Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».
«Я бы рекомендовал добавить зелень к каждому приему пищи. Если это войдет в привычку, вы получите постоянно действующий оздоровительный и омолаживающий эффект».
Диетолог пояснил, что регулярное потребление капусты, брокколи, петрушки и других видов зелени снижает вероятность развития рака толстой и прямой кишки. Кроме того, эти продукты защищают женщин от постменопаузального рака молочных желез и мужчин от рака предстательной железы.