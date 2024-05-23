Какая привычка поможет снизить риск развития рака

Диетолог пояснил, что регулярное потребление капусты, брокколи, петрушки и других видов зелени снижает вероятность развития рака толстой и прямой кишки. Кроме того, эти продукты защищают женщин от постменопаузального рака молочных желез и мужчин от рака предстательной железы.