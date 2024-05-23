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Какая привычка поможет снизить риск развития рака

Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что регулярное употребление зелени снижает риск развития рака, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Я бы рекомендовал добавить зелень к каждому приему пищи. Если это войдет в привычку, вы получите постоянно действующий оздоровительный и омолаживающий эффект».

отметил Гинзбург.

Диетолог пояснил, что регулярное потребление капусты, брокколи, петрушки и других видов зелени снижает вероятность развития рака толстой и прямой кишки. Кроме того, эти продукты защищают женщин от постменопаузального рака молочных желез и мужчин от рака предстательной железы.

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