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Какой сегодня день: 23 мая

Этот день является 144-м в григорианском календаре. До конца года остается 222 дня.

Источник: AP 2023

Знаете ли вы, что 23 мая отмечается Всемирный день черепах? О том, чем еще ознаменовано 23 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 23 мая

В 1922 году в Петрограде была создана пионерская организация.

В 1980 году в США вышел фильм Стэнли Кубрика «Сияние», поставленный по роману Стивена Кинга.

В 1997 году на экраны в Америке вышел фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир».

Кто родился 23 мая

Режиссер Григорий Чухрай (1921−2001).

Режиссер Георгий Натансон (1921−2017).

Артист цирка Михаил Багдасаров (1945−2021).

Шахматист Анатолий Карпов (1951).

Актриса Лариса Гузеева (1959).

Музыкант Найк Борзов (1972).

23 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память Апостола Симона Зилота, святителя Симона Печерского — епископа Владимирского и Суздальского, блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого.

Именины

23 мая именины у Василия, Кирилла и Таисии.