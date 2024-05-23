Какой сегодня день: 23 мая

Знаете ли вы, что 23 мая отмечается Всемирный день черепах? О том, чем еще ознаменовано 23 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 23 мая
В 1922 году в Петрограде была создана пионерская организация.
В 1980 году в США вышел фильм Стэнли Кубрика «Сияние», поставленный по роману Стивена Кинга.
В 1997 году на экраны в Америке вышел фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир».
Кто родился 23 мая
Режиссер Григорий Чухрай (1921−2001).
Режиссер Георгий Натансон (1921−2017).
Артист цирка Михаил Багдасаров (1945−2021).
Шахматист Анатолий Карпов (1951).
Актриса Лариса Гузеева (1959).
Музыкант Найк Борзов (1972).
23 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память Апостола Симона Зилота, святителя Симона Печерского — епископа Владимирского и Суздальского, блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого.
Именины
23 мая именины у Василия, Кирилла и Таисии.