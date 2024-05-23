Что можно и нельзя делать в Симонов день 23 мая, который называют Посев

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом. Также необходимо отказаться от работы на огороде. Предки верили, что 23 мая землю нельзя тревожить. Запрещено садить деревья и растения, так как они могут не прижиться. Не рекомендуется без надобности тратить деньги. Это может грозить финансовыми трудностями.