Что можно и нельзя делать в Симонов день 23 мая, который называют Посев

Православная церковь 23 мая вспоминает святого Симона Зилота. В народе отмечают Симонов день. Однако праздник также называют Симон Посев, или Симон Зилота (золото). Считалось, что святой был покровителем кладоискателей и земледельцев.
Что нельзя делать 23 мая
Не следует заниматься тяжелым физическим трудом. Также необходимо отказаться от работы на огороде. Предки верили, что 23 мая землю нельзя тревожить. Запрещено садить деревья и растения, так как они могут не прижиться. Не рекомендуется без надобности тратить деньги. Это может грозить финансовыми трудностями.
Что можно делать 23 мая
По традиции, в Симонов день утреннее время ходили босиком по траве. Это делалось для того, чтобы укрепить здоровье. Кроме того, 23 мая собирали и заготавливали лекарственные растения.
Согласно приметам, дождь предупреждает про пасмурное и ненастное лето. В том случае, если на небе видны большие кучевые облака, то день окажется теплым. На теплую погоду указывают пчелы, которые быстро летают.