Водители такси просят контролировать их в новом формате

В распоряжении «Ъ» оказалось письмо гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, направленное 20 мая главе Минтранса Роману Старовойту с просьбой внедрить в сегменте пассажирских перевозок цифровые методы контроля за состоянием водителей и транспорта. Реализовать пилотный проект предлагается в сфере такси. Эти механизмы, по задумке автора обращения, должны прийти на смену текущим требованиям, согласно которым водители должны дважды в день проходить медосмотр и техосмотр автомобиля. В Минтранс обращение пока не поступало.
Как пояснил «Ъ» Арсений Щельцин, сейчас существует более 30 программных продуктов удаленного предрейсового контроля.
Например, один из самых распространенных методов — анализ голоса и зрачка посредством камеры и микрофона мобильного устройства на признаки опьянения или усталости водителя.
Текущие требования к медосмотру водителя и техосмотру его транспорта — родом из 30-х годов прошлого века и остались только в России и в некоторых постсоветских республиках, говорит глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Это не страхует от аварий со смертельным исходом по типу той, что произошла в начале мая в Санкт-Петербурге, когда автобус с пассажирами упал в Мойку из-за того, что водитель, работавший без отдыха, не справился с управлением.
Существующий регламент осмотров водителей существенно устарел, соглашается председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. К тому же нет необходимости частого техосмотра современных автомобилей, считает заместитель председателя профильного комитета Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов.
В своем письме в Минтранс АНО «Цифровые платформы» указывает, что сейчас медосмотры водителей перед рейсами носят формальный характер и зачастую они недоступны, особенно в малых городах, где число медицинских и технических пунктов для прохождения контроля ограничено.
Это, как утверждается в обращении, вызывает негативное отношение таксистов и персонала таксопарков. В то же время переход на мобильные цифровые методы осмотра, в том числе через мобильные приложения, улучшит доступность проверок и облегчит этот процесс для самозанятых водителей, считают в АНО «Цифровые платформы».
Но не все участники рынка разделяют такую точку зрения. Цифровизация «регуляторных анахронизмов и атавизмов» в виде обязательных технических и медицинских осмотров не приведет ни к чему хорошему, кроме расходов госбюджета, уверен Станислав Швагерус. Если переложить эти расходы на таксопарки, то переход на цифровой формат окажется невыгодным и процесс затянется, считает Василий Баранов. «Все инновации стоят определенных ресурсов и будут переложены на плечи пассажиров», — говорит глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Очевидно, что дополнительный фактор роста цены проезда сейчас точно не нужен, добавляет он.
Гарантия безопасности пассажиров при этом цифровом контроле за водителями также вызывает сомнения, указывает господин Зотов. Особенно это актуально после последней трагической аварии автобуса в Санкт-Петербурге. Кроме того, нельзя давать право цифровым платформам лишать водителей возможности работать, считает управляющий партнер «ГТК-Холдинг» Александр Сагун. По мнению господина Швагеруса, эти требования необходимо сделать добровольными, как в случае с государственным техосмотром личных автомобилей (это стало возможным в конце 2021 года). В отношении всех водителей действуют общие требования, запрещающие эксплуатацию технически неисправных транспортных средств и езду в нетрезвом состоянии, таксопарки и без этого выполняют все необходимые требования, уверяют в сервисе «Максим».
Джуд Лоу, британский актер:
«Я обычно говорю, что мое хобби — быть таксистом».
Впрочем, за последний год аварийность на дорогах выросла: в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 4,5% год к году, до 132,4 тыс., следует из данных, размещенных на портале Госавтоинспекции. В ГИБДД среди основных причин такой динамики называли в том числе рост популярности автотуризма внутри страны. В то же время аварийность с участием легкового такси, напротив, снизилась: количество ДТП сократилось на 7,4%, до 3 тыс., число погибших — на 12,5%, до 112 человек, число раненых — на 7,4%, до 3,8 тыс. человек, следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.