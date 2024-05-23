Водители такси просят контролировать их в новом формате

Впрочем, за последний год аварийность на дорогах выросла: в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 4,5% год к году, до 132,4 тыс., следует из данных, размещенных на портале Госавтоинспекции. В ГИБДД среди основных причин такой динамики называли в том числе рост популярности автотуризма внутри страны. В то же время аварийность с участием легкового такси, напротив, снизилась: количество ДТП сократилось на 7,4%, до 3 тыс., число погибших — на 12,5%, до 112 человек, число раненых — на 7,4%, до 3,8 тыс. человек, следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.