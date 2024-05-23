Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В турах из Приморья в КНДР путешественникам покажут королевские гробницы

Следующие туры планируются в июне.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В июне запланированы очередные туры из Приморья в КНДР. Об этом сообщили в правительстве региона.

Туры в Северную Корею запланированы на периоды с 17 по 21 июня и с 24 по 28 июня. Каждая поездка рассчитана на пять дней. Для туристов подготовили обширную программу, в которую включено знакомство с уникальной культурой и традиционной кухней, посещение мистических храмов и памятников.

В частности, в Кэсоне туристы посетят гробницу короля Кёнхё, которая была построена в 14 веке, а также гробницу короля Ван Гона, который считается родоначальником государства Корё. Ее площадь достигает 55 тысяч квадратных метров. В помещении есть гроб Ван Гона, его портрет, каменные статуэтки знаменитых литераторов и воинов, несколько художественных произведений, изображающих борьбу народа Корё, гробничные ворота и зал для поминальных обрядов, наглядно показывающие зодчество того времени.

туризм и отдых