В турах из Приморья в КНДР путешественникам покажут королевские гробницы

В частности, в Кэсоне туристы посетят гробницу короля Кёнхё, которая была построена в 14 веке, а также гробницу короля Ван Гона, который считается родоначальником государства Корё. Ее площадь достигает 55 тысяч квадратных метров. В помещении есть гроб Ван Гона, его портрет, каменные статуэтки знаменитых литераторов и воинов, несколько художественных произведений, изображающих борьбу народа Корё, гробничные ворота и зал для поминальных обрядов, наглядно показывающие зодчество того времени.