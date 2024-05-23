Что произошло в Хабаровском крае к утру 23 мая

58-летний житель Хабаровска устроил пожар в своем доме после ссоры с родственниками. Он облил дом бензином и поджег его, внутри находились его сожительница и ее 70-летняя мать. Обе женщины были госпитализированы, старшая из них скончалась от полученных ожогов. Мужчину задержали и обвинили в покушении на убийство.
Хабаровчанка пожаловалась на водителя автобуса. Терминал не принял ее карту для оплаты проезда, и водитель решил наказать ее. В то время как ее сын уже вышел и ждал на улице, водитель закрыл двери автобуса и начал движение, оставив мальчика одного. Ситуацию разрешил школьник, который оплатил проезд за женщину. В результате, женщина и ее сын были вынуждены идти пешком, и по словам женщины, ее сын испытал моральные страдания из-за действий водителя.
Пенсионерка из поселка Оротукан справилась с медведем, который встретился ей на пути в районе местного стадиона. Женщина решила спугнуть зверя, подняв с земли горсть камней. Когда она наклонилась, медведь убежал. Местные жители сообщили, что видели зверя в поселке незадолго до этого случая. Предположительно, его позже застрелили охотоведы.