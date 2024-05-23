Что произошло в Хабаровском крае к утру 23 мая

Хабаровчанка пожаловалась на водителя автобуса. Терминал не принял ее карту для оплаты проезда, и водитель решил наказать ее. В то время как ее сын уже вышел и ждал на улице, водитель закрыл двери автобуса и начал движение, оставив мальчика одного. Ситуацию разрешил школьник, который оплатил проезд за женщину. В результате, женщина и ее сын были вынуждены идти пешком, и по словам женщины, ее сын испытал моральные страдания из-за действий водителя.