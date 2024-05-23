Холод и дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 23 мая

В четверг, 23 мая, в Хабаровском крае ожидается резкое понижение температур. На протяжении суток в центральных и южных районах будут идти дожди различной интенсивности. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +9…+11 градусов, к ночи похолодает до +2..+4 градусов. С утра дождь, днём небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9−14 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +11…+13 градусов, к ночи похолодает до +1…+3 градусов. Дождь. Ветер северный, 9−14 м/с.
В Вяземском с утра +6…+8, днём +17…+19 градусов. Без существенных осадков. Ветер северный, 9−14 м/с.
В Советской Гавани днём +5…+7 градусов, к ночи похолодает до +1…+3 градусов. Дождь. Ветер западный, 7−12 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +5…+7 градусов, к ночи похолодает до −2…0 градусов. Без существенных осадков. Ветер северный, 6−11 м/с.
В Охотске днём +6…+8 градусов. Без существенных осадков. Ветер северный, 5−10 м/с.