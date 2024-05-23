Яркое солнце и вечерний дождь: капризная погода ожидается в Приморье

В воскресенье, 26 мая, из-за фронтальных разделов китайского циклона Приморье накроет облачность, небольшой дождь в конце суток ожидается на юго-западе. Ночью похолодает на 1−4 градуса, а днем в центральных районах и континентальной части на востоке края воздух прогреется до +20…+25, на остальной территории региона температура воздуха составит +13…+18°С.