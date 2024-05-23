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Яркое солнце и вечерний дождь: капризная погода ожидается в Приморье

В последние майские выходные погода в Приморье окажется контрастной.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 58% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики «Пригидромета» озвучили прогноз на последние майские выходные. По словам экспертов, погода в крае 25 и 26 мая будет разной, но значительные ухудшения не ожидаются.

В ночь на 25 мая температура воздуха составит +1…+8°С, на северо-востоке 0…-2°С. Днем потеплеет до +18…+25°С, а на побережье Дальнегорского и Тернейского районов столбики термометров покажут +11…+16°С.

В воскресенье, 26 мая, из-за фронтальных разделов китайского циклона Приморье накроет облачность, небольшой дождь в конце суток ожидается на юго-западе. Ночью похолодает на 1−4 градуса, а днем в центральных районах и континентальной части на востоке края воздух прогреется до +20…+25, на остальной территории региона температура воздуха составит +13…+18°С.

Контрастная погода ожидается и во Владивостоке. В субботу будет яркое солнце и слабый ветер, ночью и утром столбики термометров покажут +7…+9°С, во второй половине дня потеплеет до +19…+22°С.

Вечером в воскресенье в приморской столице возможен небольшой дождь, минимальная температура воздуха составит +9…+11°С, максимальная +12…+16°С.