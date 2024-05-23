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Уроженка Владивостока покинула пост пресс-секретаря Минобороны России: что известно

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ФедералПресс. Уроженка Владивостока Россияна Марковская сообщила о том, что она покидает пост пресс-секретаря министра обороны России. На этой должности девушка проработала практически семь лет.

«Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря Министра обороны пролетели, как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала девушка в социальных сетях.

Несмотря на то, что Россияна сообщила об уходе, на сайте МО РФ она все еще числится в должности.

Не исключено, что девушка решила покинуть пост после назначения Сергея Шойгу на другую должность.

Напомним, пост главы минобороны России занял Андрей Белоусов. Сергей Шойгу по решению президента возглавил Совет безопасности РФ.