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Оценка «Отлично»: 17 эпических фото с учений в Новосибирском метро

Тактические учения по отработке слаженности действий при чрезвычайной ситуации прошли на территории депо «Заельцовское» Новосибирского метрополитена.

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В них приняли участие представители служб пути и тоннельных сооружений (ПТС), сигнализации и связи, подвижного состава, электроснабжения. В итоге все подразделения получили оценку «Отлично». Подробнее можно прочитать на нашем сайте.

учения