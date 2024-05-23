Оценка «Отлично»: 17 эпических фото с учений в Новосибирском метро

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В них приняли участие представители служб пути и тоннельных сооружений (ПТС), сигнализации и связи, подвижного состава, электроснабжения. В итоге все подразделения получили оценку «Отлично». Подробнее можно прочитать на нашем сайте.
Тактические учения по отработке слаженности действий при чрезвычайной ситуации прошли на территории депо «Заельцовское» Новосибирского метрополитена.
В них приняли участие представители служб пути и тоннельных сооружений (ПТС), сигнализации и связи, подвижного состава, электроснабжения. В итоге все подразделения получили оценку «Отлично». Подробнее можно прочитать на нашем сайте.