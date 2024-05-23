Дождь, ветер и +21 градус ожидают красноярцев 23 мая

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а также дождь. Осадки будут кратковременными. Сервис «Яндекс Погода» не сообщает об осадках, но в прогнозе уточняется, что будет пасмурно. Также в некоторых телеграм-каналах появилось предупреждение о возможной грозе 21 мая.