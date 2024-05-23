Дождь, ветер и +21 градус ожидают красноярцев 23 мая

По данным Среднесибирского УГМС, ожидается до +21 днем 23 мая.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а также дождь. Осадки будут кратковременными. Сервис «Яндекс Погода» не сообщает об осадках, но в прогнозе уточняется, что будет пасмурно. Также в некоторых телеграм-каналах появилось предупреждение о возможной грозе 21 мая.
Есть расхождения в прогнозах и по скорости ветра. Метеослужбы сообщают о юго-западном ветре, но Среднесибирское УГМС предупреждает, что он будет сильным (7−12 м/с), а «Яндекс Погода» сообщает, что слабым (1,6 — 4 м/с).
Температура воздуха +19,+21°.
Кроме того, как сообщалось ранее, вечером 23 мая ожидается слабая магнитная буря.