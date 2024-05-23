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Дождь, ветер и +21 градус ожидают красноярцев 23 мая

В Красноярске продолжается прохладный и дождливый период.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 58% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Freepik

По данным Среднесибирского УГМС, ожидается до +21 днем 23 мая.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а также дождь. Осадки будут кратковременными. Сервис «Яндекс Погода» не сообщает об осадках, но в прогнозе уточняется, что будет пасмурно. Также в некоторых телеграм-каналах появилось предупреждение о возможной грозе 21 мая.

Есть расхождения в прогнозах и по скорости ветра. Метеослужбы сообщают о юго-западном ветре, но Среднесибирское УГМС предупреждает, что он будет сильным (7−12 м/с), а «Яндекс Погода» сообщает, что слабым (1,6 — 4 м/с).

Температура воздуха +19,+21°.

Кроме того, как сообщалось ранее, вечером 23 мая ожидается слабая магнитная буря.