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Жара до +22, ливень и гроза будут в Новосибирске 23 мая

Дождь обещают синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 58% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске по-прежнему будет не очень прохладно, но вместе с тем дождливо. В ночь на 23 мая синоптики обещают +9…+11, а днем — до +20…+22.

— Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер усилится до 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По Новосибирской области ночью будет тоже тепло, до +7…+12, местами +1…+6, а днем — до +18…+23, местами до +11…+16. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью по юго-востоку местами небольшие дожди. Днем в отдельных районах град. Ночью и утром местами туманы.