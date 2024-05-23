Жара до +22, ливень и гроза будут в Новосибирске 23 мая

В Новосибирске по-прежнему будет не очень прохладно, но вместе с тем дождливо. В ночь на 23 мая синоптики обещают +9…+11, а днем — до +20…+22.
— Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер усилится до 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
По Новосибирской области ночью будет тоже тепло, до +7…+12, местами +1…+6, а днем — до +18…+23, местами до +11…+16. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью по юго-востоку местами небольшие дожди. Днем в отдельных районах град. Ночью и утром местами туманы.