Жара до +22, ливень и гроза будут в Новосибирске 23 мая

По Новосибирской области ночью будет тоже тепло, до +7…+12, местами +1…+6, а днем — до +18…+23, местами до +11…+16. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью по юго-востоку местами небольшие дожди. Днем в отдельных районах град. Ночью и утром местами туманы.