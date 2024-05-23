В Новосибирском метрополитене провели учения, приближенные к реальным условиям

Четыре восстановительные бригады, представляющие службы пути и тоннельных сооружений (ПТС), сигнализации и связи, подвижного состава, электроснабжения, успешно справились с поставленными задачами, получив оценку «отлично». Специалисты ПТС восстановили разрушенные учебным сходом рельсы, специалисты сигнализации и связи разобрали и собрали заново стрелочный перевод, а специалисты электроснабжения разобрали и восстановили контактный рельс. Особую сложность представляла задача перед представителями службы подвижного состава, которые успешно поставили на рельсы якобы сошедший с них состав при помощи специального оборудования и инструментов.