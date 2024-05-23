Назначен новый Красноярский транспортный прокурор

На сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщается, что новый руководитель имеет большой опыт работы.
Хмелевский родился в 1995 году в Новосибирске, окончил Уральский государственный юридический университет.
В органах прокуратуры начал служить с 2017 года. Последовательно занимал различные должности в прокуратуре Новосибирской области: помощника прокурора Тогучинского района, помощника и старшего помощника прокурора Советского района Новосибирска, старшего помощника прокурора Новосибирска, прокурора отделов по надзору за исполнением законов в социальной сфере, за исполнением законов о защите интересов государства и общества, оборонно-промышленном комплексе управления по надзору за исполнением федерального законодательства.
С 2021 по 2024 годы Трофим Сергеевич работал в должности заместителя Новосибирского транспортного прокурора.