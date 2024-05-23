Назначен новый Красноярский транспортный прокурор

В органах прокуратуры начал служить с 2017 года. Последовательно занимал различные должности в прокуратуре Новосибирской области: помощника прокурора Тогучинского района, помощника и старшего помощника прокурора Советского района Новосибирска, старшего помощника прокурора Новосибирска, прокурора отделов по надзору за исполнением законов в социальной сфере, за исполнением законов о защите интересов государства и общества, оборонно-промышленном комплексе управления по надзору за исполнением федерального законодательства.