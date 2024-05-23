Синоптики рассказали, что обещает погода в Иркутске 23 мая 2024

В регионе столбик термометра поднимется выше до +21…+26 градусов. Вместе с теплом погода в Иркутске 23 мая 2024 и области принесет дожди и грозы. Порывы ветра местами будут достигать 12 м/с. Метеобюро прогнозирует, что при пасмурном небе воздух прогреется всего до +8…+13, но если выглянет солнце до +22.