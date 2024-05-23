Синоптики рассказали, что обещает погода в Иркутске 23 мая 2024

Погода в Иркутске 23 мая 2024 не обрадует жителей областного центра теплом и солнцем. Весь день горожан будет сопровождать небольшой дождь и ветер до 10 м/с. Об этом сообщили в Иркутском гидрометцентре.
Погода в Иркутске 23 мая 2024
— На день по Иркутску облачно с прояснениями, ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с. Днем воздух прогреется до +17, — поделились синоптики.
В регионе столбик термометра поднимется выше до +21…+26 градусов. Вместе с теплом погода в Иркутске 23 мая 2024 и области принесет дожди и грозы. Порывы ветра местами будут достигать 12 м/с. Метеобюро прогнозирует, что при пасмурном небе воздух прогреется всего до +8…+13, но если выглянет солнце до +22.
Несмотря на приближающееся лето, 23 и 25 мая по области ожидаются заморозки −1…-6. При этом в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и продолжает действовать запрет на разведение костров и посещение лесных массивов.