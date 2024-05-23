В Приморье на видео попал тигр, погнавшийся за автомобилем

Встреча людей и тигров — не редкий для Приморья случай. И если обычно животные просто уходят вглубь леса или тайги, то в этот раз хищник выбрал другую тактику. Происходящее автомобилист, столкнувшийся с полосатой кошкой, успел снять на видео, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Коммунар Уссурийск.
Все случилось в районе Арсеньева. Мужчина за рулем двигался по дороге, когда вдруг в кустах приметил тигра. Достав телефон, автомобилист стал снимать видео. Когда транспорт и хищник поравнялись, последний вдруг решил чуть ли не нападать на машину. Тигр выскочил из кустов и бросился бежать за авто. На этом съемка прервалась.
Остается только догадываться, какие эмоции испытал рулевой.