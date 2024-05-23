В Приморье на видео попал тигр, погнавшийся за автомобилем

Все случилось в районе Арсеньева. Мужчина за рулем двигался по дороге, когда вдруг в кустах приметил тигра. Достав телефон, автомобилист стал снимать видео. Когда транспорт и хищник поравнялись, последний вдруг решил чуть ли не нападать на машину. Тигр выскочил из кустов и бросился бежать за авто. На этом съемка прервалась.