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В Хабаровском крае на участке трассы А-376 изменится схема движения

Водителей просят быть предельно внимательными.

Источник: AmurMedia

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» сообщает, что 24 мая 2024 года временно изменится схема движения на км 27+998 подъезда к Комсомольску-на-Амуре федеральной автомобильной дороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

В период с 10:00 до 17:00 по местному времени будет действовать ручное регулирование с организацией реверсивного движения по одной полосе проезжей части.

Причина: плановый ремонт проезжей части временного моста через реку Кучи.

ФКУ ДСД «Дальний Восток» просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и требования временных дорожных знаков.