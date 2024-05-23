В Хабаровском крае появится новый объект захоронения ТКО

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство объекта захоронения твердых коммунальных отходов на территории города Амурска Хабаровского края. Его мощность составит 20 тысяч тонн в год, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».
На полигоне будут собираться отходы из Амурска и Амурского муниципального района, а также из сел Хурба, Новый Мир и поселка Молодежный Комсомольского муниципального района. Строительство объекта позволит ликвидировать несанкционированные свалки и снизить объем ТКО, подлежащих захоронению, путем извлечения вторичного сырья.
«Проектируемый объект предназначен для сортировки и захоронения твердых коммунальных отходов. Вместимость полигона составит 551 070 тыс. м3, а участок складирования ТКО займет площадь размером 8,64 гектара. Срок эксплуатации полигона принят 28,8 лет», — рассказала главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Виктория Капитонова.
На объекте предусмотрено размещение двух карт захоронения ТКО, строительство цеха сортировки, локальных очистных сооружений, площадки для дезинфекции колес автотранспорта, административно-бытового блока и других сооружений.