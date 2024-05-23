В Хабаровском крае появится новый объект захоронения ТКО

На полигоне будут собираться отходы из Амурска и Амурского муниципального района, а также из сел Хурба, Новый Мир и поселка Молодежный Комсомольского муниципального района. Строительство объекта позволит ликвидировать несанкционированные свалки и снизить объем ТКО, подлежащих захоронению, путем извлечения вторичного сырья.