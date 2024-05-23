В Новосибирске ударит гроза с градом 23 мая

Так, в области температура ночью будет варьироваться от +7 до +12, местами опустится до +1 — +6. Днем возможно повышение — +18 — +23, местами +11 — +16 градусов. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду с порывами до 16, днем при грозах возможно усиление до 20.