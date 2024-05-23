Герою России установили бюст в Суворовском училище Уссурийска

«Самое главное, почему я сейчас здесь, это моя мама. Но я рад посетить родное училище — второй дом. Очень благодарен, что так высоко оценили действия нашей бригады в лице моего батальона и меня лично. Я в первый раз на таком мероприятии, не верится, что это реально. Мы выполняем задачи не ради наград, памятников или бюстов, а ради государства, — поделился Александр Трошин. — Поэтому единственное мое напутствие подрастающему поколению — знать историю своего государства. Чтобы не получилось так, как однажды случилось в соседней стране, где начали переписывать историю и заморочили людям головы. Они верят в другие вещи, и мы это сейчас исправляем».