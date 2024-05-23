Герою России установили бюст в Суворовском училище Уссурийска

В Уссурийском суворовском военном училище отметили достижения выпускника 2-й роты Александра Трошина, который был награжден званием Героя России за мужество и отвагу проявленные в специальной военной операции. Во имя его подвигов установили бюст на Аллее Славы. Официальное открытие скульптуры состоялось при участии самого героя. Аллея Героев в Уссурийском суворовском училище существует уже шестой год. Ее украшают скульптурные бюсты выпускникам, проявившим мужество и отвагу в ходе боевых действий.
Александр Трошин принимал участие в специальной военной операции с апреля 2022 года, отправившись туда добровольно. Во время боев на Донбассе он трижды оказывался в горящем танке, получил семь контузий и осколочные ранения, но неуклонно исполнял свои обязанности. Будучи командиром батальона, он был повышен до ранга майора — 25 декабря 2023 года, а через три дня получил звание Героя России по указанию президента РФ Владимира Путина.
Теперь имя отважного выпускника увековечено и на Аллее Славы училища. Герой России выкроил время и вернулся в Приморье, где стал свидетелем открытия бюста в свою честь.
«Самое главное, почему я сейчас здесь, это моя мама. Но я рад посетить родное училище — второй дом. Очень благодарен, что так высоко оценили действия нашей бригады в лице моего батальона и меня лично. Я в первый раз на таком мероприятии, не верится, что это реально. Мы выполняем задачи не ради наград, памятников или бюстов, а ради государства, — поделился Александр Трошин. — Поэтому единственное мое напутствие подрастающему поколению — знать историю своего государства. Чтобы не получилось так, как однажды случилось в соседней стране, где начали переписывать историю и заморочили людям головы. Они верят в другие вещи, и мы это сейчас исправляем».
Торжественный момент с героем разделили родные и близкие офицера, воспитатели и преподаватели, под крылом которых вырос военнослужащий, а также нынешние курсанты училища. В строю присутствовали ветераны, а также выпускники Уссурийского СВУ. Один из них — глава округа Евгений Корж.
«Сегодня нам выпала огромная честь увековечить память о славных подвигах героя нашей Родины. Это дань самоотверженному героизму, отваге и мужеству, которые были проявлены при защите интересов страны. Умелые и решительные действия майора Трошина в ходе СВО являются образцом выполнения воинского долга. Мы гордимся теми, кто по внутреннему зову сердца выполняет боевые задачи и защищает Россию. Уверен, равнение на таких героев станет лучшим примером любви к Родине и воплощением высокого человеческого достоинства», — отметил Евгений Корж.
Церемония открытия скульптуры торжественным маршем с равнением на Героя.