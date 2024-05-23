В Новосибирске откладывают строительство пожарной части возле ЛДС

В Новосибирске депутаты выразили недовольство отсутствием пожарной части у ледового дворца спорта «Сибирь-Арена». Строительство этой части должно было начаться два года назад, однако до настоящего времени не было разработано удовлетворительное проектное решение. Представитель регионального Минстроя отметил, что документация не прошла государственную экспертизу из-за несоответствия требованиям.
Причиной задержек называется федеральный закон о государственных закупках, который позволяет участвовать в торгах на проектирование и строительство всем компаниям, включая те, которые имеют негативный опыт. Председатель комитета Заксобрания Игорь Умербаев не исключил наличие «субъективных факторов», замедляющих процесс. Для выяснения обстоятельств было принято решение провести анализ ситуации при участии других комитетов и ведомств.