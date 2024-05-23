В Новосибирске откладывают строительство пожарной части возле ЛДС

В Новосибирске депутаты выразили недовольство отсутствием пожарной части у ледового дворца спорта «Сибирь-Арена». Строительство этой части должно было начаться два года назад, однако до настоящего времени не было разработано удовлетворительное проектное решение. Представитель регионального Минстроя отметил, что документация не прошла государственную экспертизу из-за несоответствия требованиям.