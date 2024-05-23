В Новосибирске ввели временные ограничения парковки на улице Кропоткина

С 22 мая по 2 июня жители города не смогут припарковаться на улице Кропоткина. Как сообщает мэрия Новосибирска, на территории ввели временные ограничения из-за дорожных работ.
— На 6 метров сужается парковочный карман вдоль проезжей части в районе жилого дома № 269 на улице Кропоткина, — написали в пресс-службе.
В этот период дорожники работают на теплотрассе.
Администрация города просит жителей соблюдать правила дорожного движения и не игнорировать временно установленные знаки.
Напомним, что с 27 мая изменения затронут расписание движения 17 пригородных электропоездов в Новосибирской области.