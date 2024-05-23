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В Новосибирске ввели временные ограничения парковки на улице Кропоткина

Изменения будут действовать до 2 июня.

Источник: Комсомольская правда

С 22 мая по 2 июня жители города не смогут припарковаться на улице Кропоткина. Как сообщает мэрия Новосибирска, на территории ввели временные ограничения из-за дорожных работ.

— На 6 метров сужается парковочный карман вдоль проезжей части в районе жилого дома № 269 на улице Кропоткина, — написали в пресс-службе.

В этот период дорожники работают на теплотрассе.

Администрация города просит жителей соблюдать правила дорожного движения и не игнорировать временно установленные знаки.

Напомним, что с 27 мая изменения затронут расписание движения 17 пригородных электропоездов в Новосибирской области.