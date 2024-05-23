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ФК «СКА-Хабаровск» объявил набор девушек в группу поддержки

Коллектив чирлидерш намерен принять 12 человек.

Источник: Соцсети

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» объявляет набор девушек для формирования группы поддержки. Кастинг состоится 9 июня в 15:00 на запасном поле стадиона имени Ленина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Претендентки должны быть совершеннолетними, в хорошей физической форме, иметь танцевальный опыт, также приветствуется гимнастическая и акробатическая подготовка.

 — Всего на этот сезон мы планируем набрать в нашу группу поддержки 12 девушек, — сообщил специалист по работе с болельщиками ФК «СКА-Хабаровск» Валентин Мильчин.

Для участия необходимо направить анкету с информацией о себе по номеру WhatsApp: +7−914−548−57−27, где нужно указать ФИО, рост, возраст, изложить краткую биографию о себе, а также прикрепить портретное фото и фото в полный рост.

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