Три предприятия-фантома выявили в мае в Хабаровском крае

По информации, поступившей в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора из управления ветеринарии правительства Хабаровского края, 15 мая из реестра хозяйствующих субъектов компонента ФГИС «Цербер» исключены три площадки, имеющие статус «фантомных», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ведомства.

В частности, было установлено, что на трех площадках, зарегистрированных в городе Хабаровске еще в 2017 году, — ООО «Элтехнорд» столовая 3/20, магазин «Светлый» и ООО «Планета», — производственная деятельность, связанная с оборотом продукции животного происхождения, не осуществлялась с момента регистрации, ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись. Во ФГИС не было информации о том, каким предприятиям принадлежат эти площадки.