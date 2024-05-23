Три предприятия-фантома выявили в мае в Хабаровском крае

По информации, поступившей в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора из управления ветеринарии правительства Хабаровского края, 15 мая из реестра хозяйствующих субъектов компонента ФГИС «Цербер» исключены три площадки, имеющие статус «фантомных», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ведомства.
Площадки были выявлены государственным инспектором территориального управления Россельхознадзора 8 мая в ходе анализа сведений, размещенных во ФГИС «Меркурий» и «Цербер».
Информация о выявлении была направлена Управлением Россельхознадзора в управление ветеринарии Правительства Хабаровского края. Службой площадкам был присвоен статус «фантомных».
Нормативными документами установлено, что если на площадке более трех лет не ведется деятельность по обороту животноводческой продукции, такая площадка должна быть исключена из федеральной государственной информационной системы.
Управление Россельхознадзора напоминает хозяйствующим субъектам, что в случае прекращения деятельности по обороту животноводческой продукции или смены адреса, по которому ведется деятельность, необходимо подать заявление в ветеринарную службу субъекта для исключения «пустых» площадок из реестра ФГИС «Цербер».
Отметим, что всего с начала 2024 года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Хабаровского края выявлено 22 фантомные площадки.