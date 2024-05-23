Дефицит кадров отразился на работе более 100 отделений почты в НСО

В Новосибирской области 135 отделений «Почты России» работают по временном графику из-за нехватки персонала. Еще 47 отделений не работают: 25 из-за отсутствия помещений, 22 из-за дефицита сотрудников. Общее количество отделений в регионе составляет 717. Об этом сообщил замминистра цифрового развития и связи Антон Лошаков на заседании транспортного комитета областного Заксобрания.
Основной причиной проблем с работой отделений является недостаток персонала из-за низких заработных плат. Долгосрочное недействующее состояние отделений приводит к их закрытию и прекращению договоров аренды, отметил Лошаков.
Среди эффективных мер поддержки Лошаков назвал обнуление ставок по транспортному налогу и предоставление субсидий на ремонт почтовых отделений за счет областного бюджета. В рамках этих мер почта обязалась возобновить работу 20 временно закрытых отделений.
По данным министерства, за последние годы было отремонтировано 49 отделений, а в текущем году планируется отремонтировать еще 17 за счет средств областного и федерального бюджетов. Директор УФПС Новосибирской области АО «Почта России» Александр Завьялов сообщил о запуске трех отделений до конца недели и планах по восстановлению еще трех к лету. Семь отделений работают временно из-за обучения персонала.
Завьялов также упомянул о закупке спецодежды для сотрудников и планах обеспечить формой отделения по мере необходимости, особенно те, которые модернизированы по федеральным программам или находятся в крупных районных центрах.
На данный момент на территории региона действуют восемь мобильных отделений почтовой связи. Завьялов подчеркнул готовность ввести мобильные отделения там, где это необходимо для обеспечения населения услугами. Депутаты приняли доклад к сведению и отправили вопрос о субсидировании отделений на дальнейшее рассмотрение, пишет РБК Новосибирск.