Дефицит кадров отразился на работе более 100 отделений почты в НСО

По данным министерства, за последние годы было отремонтировано 49 отделений, а в текущем году планируется отремонтировать еще 17 за счет средств областного и федерального бюджетов. Директор УФПС Новосибирской области АО «Почта России» Александр Завьялов сообщил о запуске трех отделений до конца недели и планах по восстановлению еще трех к лету. Семь отделений работают временно из-за обучения персонала.