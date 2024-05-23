«Все провода прокладывать под землёй»: в Красноярске планируют изменить правила благоустройства

Сейчас предлагаются следующие размеры: для нежилых зданий, строений и сооружений — 15 метров от границ земельного участка или стен, если земельный участок не сформирован; для трансформаторных подстанций — 5 метров от стен; для индивидуальных жилых домов — 5 метров от ограждения (забора) земельного участка, либо от стен дома; для многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) — 5 метров от границ земельного участка; для гаражей — 5 метров от стен. Также прилегающую территорию размером 5 метров предлагается определить для земельных участков под строительство, объектов социального обслуживания, рекламных конструкций, участков не занятых зданиями и строениями. В новой редакции правил подробно описывается, каким образом определяется и обозначается прилегающая территория. На ней нужно будет проводить уборку, содержать газоны, деревья, кустарники и, при наличии элементов благоустройства (лавочек, урн, малых архитектурных форм), поддерживать их в рабочем состоянии.