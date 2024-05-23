«Все провода прокладывать под землёй»: в Красноярске планируют изменить правила благоустройства

Это необходимо для приведения документа в соответствие актуальным нормам федерального законодательства, пояснили в мэрии.
Первый раздел предлагается включить в правила благоустройства впервые. Он дает чёткие указания для всех владельцев линий связи, телевидения, радио, интернета и других сетей. Новая редакция правил предписывает, что в городе не должно быть проводов, протянутых над дорогами, закреплённых на фасадах, антеннах, козырьках или столбах. Все кабели и провода необходимо прокладывать под землей в специальных кабель-каналах. «Надземное размещение должно стать редким исключением, подтверждённым документами о технической невозможности другого технического решения», — пояснили в мэрии.
Что касается второго раздела, то в документе разъясняется, как и кем должен вывозиться мусор с разных территорий, где и на какой срок его можно складировать, а также закреплены нормативы размещения урн на разных участках города. Например, в парке должна быть одна урна на 800 квадратных метров площади, а расстояние между ними должно составлять не более 40 метров вдоль пешеходных дорожек.
Также новая редакция правил благоустройства определяет прилегающие территории. Это необходимо для того, чтобы в городе не оставалось так называемых «белых пятен» — участков, за которыми никто не следит. «Документом предлагается определить размер прилегающей территории для каждого здания, строения, сооружения и земельного участка на городской территории. И возложить ответственность за порядок на этой территории на собственников зданий, строений, сооружений и участков. Ранее большую дискуссию при разработке проекта документа вызывал именно размер этих территорий», — пояснили в мэрии.
Сейчас предлагаются следующие размеры: для нежилых зданий, строений и сооружений — 15 метров от границ земельного участка или стен, если земельный участок не сформирован; для трансформаторных подстанций — 5 метров от стен; для индивидуальных жилых домов — 5 метров от ограждения (забора) земельного участка, либо от стен дома; для многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) — 5 метров от границ земельного участка; для гаражей — 5 метров от стен. Также прилегающую территорию размером 5 метров предлагается определить для земельных участков под строительство, объектов социального обслуживания, рекламных конструкций, участков не занятых зданиями и строениями. В новой редакции правил подробно описывается, каким образом определяется и обозначается прилегающая территория. На ней нужно будет проводить уборку, содержать газоны, деревья, кустарники и, при наличии элементов благоустройства (лавочек, урн, малых архитектурных форм), поддерживать их в рабочем состоянии.
Проект изменений в правила благоустройства уже разработан и согласован в органах администрации города. В ближайшее время его вынесут на публичные слушания. Все желающие смогут с ним ознакомиться, внести дополнения и предложения.