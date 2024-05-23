Снег и жара до 31 градуса: погода в Казахстане на сегодня, 23 мая

Ночью на юге, востоке Восточно-Казахстанской области дождь, гроза, днем дождь, на западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, на юге области 15, днем 17−22, на востоке области 13 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный ночью 2−7, днем 5−10, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 19−21 тепла.