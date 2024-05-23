Снег и жара до 31 градуса: погода в Казахстане на сегодня, 23 мая

В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 20−22 тепла.
В Алматы переменная облачность, временами дождь. Ветер западных направлений 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 19−21 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 26−28 тепла.
Ночью на западе, севере Акмолинской области дождь, гроза, днем дождь, на западе, севере, юге области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 17−22, на северо-западе области 14 тепла. В Кокшетау переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 14−16 тепла.
На западе, юге Алматинской области дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег). Днем на юге, в горных районах области гроза. Ветер западный, северо-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 2−7 тепла, днем 19−24, в горных районах области 9−14 тепла. В Конаеве переменная облачность, ночью дождь. Ветер западный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 22−24 тепла.
В южной половине, горных районах области Жетысу дождь, в центре области небольшой дождь. Ветер северо-западный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 5, днем 20−25, в горных районах области 15 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 21−23 тепла.
Утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, в горных районах области 10, днем 26−31, в горных районах области 22 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 29−31 тепла.
Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части Западно-Казахстанской области дождь. На западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-восточный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, днем 20−25 тепла. В Уральске переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 20−22 тепла.
Днем на севере, востоке Атырауской области дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, днем 24−29 тепла. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный ночью 0−5, днем 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 26−28 тепла.
Днем на юго-востоке, в центре Мангистауской области дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, днем 20−25, на юге области 28 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 21−23 тепла.
Ночью на севере Актюбинской области дождь, днем на севере, западе, востоке области дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 18−23, на юге области 26 тепла. В Актобе переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 21−23 тепла.
На севере, востоке, в центре Костанайской области дождь, гроза. Ночью на западе, юге области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем на востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, на юге области 12, днем 10−15, на юге области 20−25 тепла. В Костанае переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 13−15 тепла.
Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области дождь, гроза, днем на севере, западе, юге области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северный 9−14, ночью на севере, востоке, юге области, днем на севере, западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, днем 9−14, на юге области 17 тепла. В Петропавловске переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северный 9−14, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 12−14 тепла.
Днем в северной половине Павлодарской области дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, при грозе 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 20−25, на севере области 17 тепла. В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, при грозе 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 22−24 тепла.
Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области небольшой дождь, днем на севере, юге области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 18−23, на юге области 26 тепла. В Караганде переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 20−22 тепла.
Ночью на севере области Улытау небольшой дождь, гроза. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 20−25 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 22−24 тепла.
Ночью на юге, востоке Восточно-Казахстанской области дождь, гроза, днем дождь, на западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, на юге области 15, днем 17−22, на востоке области 13 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный ночью 2−7, днем 5−10, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 19−21 тепла.
Ночью на юге области Абай дождь, гроза, днем дождь, на севере, юге, в центре области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, днем на западе, севере, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 19−24 тепла. В Семее переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 2−7, днем 5−10, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 20−22 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, днем 26−31 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 28−30 тепла.
Ночью на востоке, юге, в горных районах области, днем в горных районах Жамбылской области дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, в горных районах области 9, днем 22−27, в горных районах области 19 тепла. В Таразе переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 22−24 тепла.