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Движение автотранспорта ограничат на улице Мухиной с 1 июня

Улица Мухиной будет закрыта для проезда транспорта до 23 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске для проезда автотранспорта закроют улицу Мухиной. Ограничение начнет действовать с 9:00 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации областного центра.

— До 22:00 23 июня движение по улице Мухиной в районе дом № 14 будет перекрыто, — поделились в администрации.

Водителям придется использовать альтернативные маршруты из-за проведения по адресу ремонтных работ на тепловой сети.

Автовладельцев просят заранее продумывать пути проезда и сохранять бдительность на дороге.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за ремонтных работ перекрыли движение по улице Рабочего Штаба.