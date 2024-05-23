Движение автотранспорта ограничат на улице Мухиной с 1 июня

В Иркутске для проезда автотранспорта закроют улицу Мухиной. Ограничение начнет действовать с 9:00 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации областного центра.
— До 22:00 23 июня движение по улице Мухиной в районе дом № 14 будет перекрыто, — поделились в администрации.
Водителям придется использовать альтернативные маршруты из-за проведения по адресу ремонтных работ на тепловой сети.
Автовладельцев просят заранее продумывать пути проезда и сохранять бдительность на дороге.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за ремонтных работ перекрыли движение по улице Рабочего Штаба.