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Дождливый четверг ожидает южноуральцев

В четверг, 23 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие дожди.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 69% 757 мм рт. ст. +21°
Источник: МК.RU Челябинск

В четверг, 23 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +10 до +15 градусов. Ветер северной четверти 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, слабый дождь. Температура воздуха днем составит от +11 до +13 градусов. Ветер северной четверти 5−10 метров в секунду, днем порывы до 13.

День Ангела сегодня, 23 мая, у Анисима, Василия, Лаврентия, Симона и Таисии.

Между прочим, 23 мая 2024 года отмечают Симонов день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя оставлять кошелек пустым. Тому, кто ослушается, может грозить нищета.