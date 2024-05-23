Дождливый четверг ожидает южноуральцев

В четверг, 23 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +10 до +15 градусов. Ветер северной четверти 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, слабый дождь. Температура воздуха днем составит от +11 до +13 градусов. Ветер северной четверти 5−10 метров в секунду, днем порывы до 13.
День Ангела сегодня, 23 мая, у Анисима, Василия, Лаврентия, Симона и Таисии.
Между прочим, 23 мая 2024 года отмечают Симонов день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя оставлять кошелек пустым. Тому, кто ослушается, может грозить нищета.