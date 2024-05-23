Власти Омска обосновали повышение проезда до 40 рублей

Соответствующий отчёт опубликован на сайте городской администрации.
Ожидается, что планируемое повышение провозной платы в городском общественном транспорте позволит уменьшить нагрузку на бюджет примерно на 185,7 миллионов рублей.
Напомним, что поднять размер оплаты проезда на 10 рублей в Омске хотят с 1 июля этого года. Таким образом стоимость билета для не льготных категорий граждан составит 35 рублей по карте или 40 рублей наличными.
Также около месяца назад плата за проезд увеличилась на 39 маршрутах, которые работают по нерегулируемым тарифам.