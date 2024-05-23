Красноярцы жалуются на уничтоженный единственный бесплатный пляж

Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на местных жителей.
Как сообщает издания, жителям не удалось добиться информации, что появится на месте места отдыха. Судя по картам, речь идет о пристани «Усть-Мана» рядом с «Маналэнд». Пляжный комплекс не прокомментировал журналистам проведение работ.
В прокуратуре пообещали провести проверку и принять меры, если будут найдены нарушения. Власти, сообщает издание, пояснили, что участок находится в аренде. На нем должен находиться объект, связанный с пляжным отдыхом. Что там строят, администрация не уточнила.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, где можно будет купаться в Красноярском крае в 2024 году.