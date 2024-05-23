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Красноярцы жалуются на уничтоженный единственный бесплатный пляж

В поселке Усть-Мана под Красноярском отсыпают берег на месте популярного бесплатного пляжа.

Источник: Freepik

Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на местных жителей.

Как сообщает издания, жителям не удалось добиться информации, что появится на месте места отдыха. Судя по картам, речь идет о пристани «Усть-Мана» рядом с «Маналэнд». Пляжный комплекс не прокомментировал журналистам проведение работ.

В прокуратуре пообещали провести проверку и принять меры, если будут найдены нарушения. Власти, сообщает издание, пояснили, что участок находится в аренде. На нем должен находиться объект, связанный с пляжным отдыхом. Что там строят, администрация не уточнила.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, где можно будет купаться в Красноярском крае в 2024 году.