Красноярцы будут добираться до своих дач с комфортом

В этом году из запланированных 64 объектов дорожного ремонта 17 расположены в Ленинском районе, в том числе данный выезд из города в Березовский район. У многих красноярцев здесь располагаются дачные и садовые участки. Участок дорожной сети давно нуждался в ремонте, а после сильных осадков в районе путепровода образовывалась большая лужа, в которой нередко глохли автомобили. После проведения ремонтных работ эти проблемы должны быть решены.
Работы на участке протяженностью 890 метров начались еще в начале мая.
«Здесь будет заменены бордюры, уложено новое дорожное покрытие и обустроены тротуары. Кроме того, для безопасного пересечения дороги будет организован пешеходный переход. Сейчас подрядчик убирает старые борты и ставит новые, а также проводит очистку водоотводных лотков и прочищает водопропускные трубы», — рассказал заместитель руководителя МКУ «УДИБ» Вячеслав Аржевикин.
Чтобы решить многолетний вопрос с постоянным подтоплением в районе путепровода, специалисты установят специальный насос. До сегодняшнего дня вода удалялась насосом, который запускался специалистами вручную. Сейчас монтируется насос, который будет откачивать воду из септика автоматически. Также будут увеличены диаметры труб для отвода воды.
«Ремонтная кампания в городе набирает обороты. Администрация системно подходит к контролю деятельности подрядных организаций. За эту задачу отвечает оперативный штаб, созданный по поручению главы города. Участники штаба объезжают объекты ежедневно. Без внимания не остаётся ни один объект. Замечания к работе подрядчиков есть. Заказчик ремонта совместно с ними разрабатывает меры по их устранению», — говорит первый заместитель главы города Вадим Войцеховский.
Ремонт ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны. Каждый красноярце также может отслеживать ход работ с помощью Дорожной карты, размещённой на официальном сайте администрации города.
Напомним, всего в нормативное состояние за этот сезон будут приведены 92,9 км красноярских дорог. Работы сегодня ведутся на 27 участках. На днях подрядные организации приступили к ремонту улиц Измайлова, Киренского и Шевченко.