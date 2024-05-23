Красноярцы будут добираться до своих дач с комфортом

В этом году из запланированных 64 объектов дорожного ремонта 17 расположены в Ленинском районе, в том числе данный выезд из города в Березовский район. У многих красноярцев здесь располагаются дачные и садовые участки. Участок дорожной сети давно нуждался в ремонте, а после сильных осадков в районе путепровода образовывалась большая лужа, в которой нередко глохли автомобили. После проведения ремонтных работ эти проблемы должны быть решены.