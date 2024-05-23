Перенос последнего звонка в Казахстане: почему идея оказалась провальной?

«Нужно сделать анализ негатива, откуда исходит. На самом деле даже родители не такие большие противники данных изменений, поскольку они особо не теряют ничего от двух недель занятий. Самые большие противники нововведения — сами же педагоги. Это нужно четко понять. Здесь важно понять мотивы: почему педагоги заинтересованы в быстром окончании учебного года. И первая причина банальная и простая — не хотят работать больше, при этом получать такую же зарплату. Значит, к инициативе по продлению учебного года можно будет вернуться, если в бюджете будет резерв. Вторая причина — это то, что в целом работа в школе становится с каждым разом все сложнее, поскольку все больше ответственности ложится на плечи школы: если с ребенком что-то случится, то вину несет администрация школы либо учитель. То есть должна быть четко прописана зона ответственности педагогов, где она начинается и где заканчивается. Опять-таки речь о финансировании. В конечном итоге могу сказать, что инициатива по продлению учебного года однозначно правильная, хорошая, научно обоснованная, аргументированная, с учетом международной практики, но нужно еще раз изучить барьеры, интересы всех и в первую очередь — учителей. Важная роль министерства — снизить эти барьеры и создать условия для учителей, чтобы они поддержали эти важные инициативы».