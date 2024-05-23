Перенос последнего звонка в Казахстане: почему идея оказалась провальной?

История с переносом даты последнего звонка произошла в августе 2022 года, именно тогда Министерство просвещения утвердило новое расписание учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Инициатива нововведения принадлежала экс-министру просвещения, а ныне — депутату Мажилиса Асхату Аймагамбетову. И год назад в казахстанских школах впервые последний звонок прозвенел 1 июня. Соответственно, госэкзамены для 11-классников прошли с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же состоялось с 20 по 22 июня.
Однако многих родителей это не устроило. Поскольку после 25 мая появились сообщения о том, что многие школьники сдали учебники и в школах вместо уроков проводятся внеклассные мероприятия.
В августе прошлого года в Казахстане новый глава Минпросвещения Гани Бейсембаев вновь вернул прежнее проведение последнего звонка 25 мая.
Перенос последнего звонка: идея была удачной, но…
Чтобы разобраться в том, почему инициатива оказалась провальной и не «прижилась», корреспондент обратилась сразу к нескольким экспертам. Как и ожидалось, мнения разделились.
В частности, член общественного совета при Министерстве просвещения Нурмухаммед Досыбаев идею провальной вовсе не считает. По его словам, провальным оказался сам процесс внедрения идеи.
«Во-первых, нужно понять, что внедрение любой масштабной инициативы — довольно сложный процесс. Продление или сокращение каникул — это, казалось бы, такая элементарная вещь, поскольку всего две недели. Но по своим последствиям эта инициатива затрагивает практически всю страну — 10 миллионов казахстанцев. Мне кажется, Аймагамбетов хорошую идею инициировал, но у нас всегда идея заканчивается на полпути, потому что вся суть в реализации. И хорошие идеи в пользу этой инициативы были сделаны, я согласен, но не до конца, видимо, были изучены вопросы и механизмы внедрения: какие преграды ждут на уровне внедрения, не учитывались культура, менталитет, интересы всех, на кого эти изменения повлияли».
При этом эксперт отметил, что одними из первых противников нововведения оказались даже не родители, а сами учителя. Поскольку и здесь со стороны ведомства также не было продумано: педагоги добавочные две недели должны были отрабатывать практически бесплатно.
«Педагоги также не были заинтересованы в длинном учебном году. Они привыкли работать по ставочной системе: приходят, отрабатывают свои часы и за эти часы получают зарплату. А тут добавилось две недели… Конечно, это против их интересов. А министерство, когда увидело, что первыми противниками являются даже не сами родители, а учителя, конечно как профильный госорган поддержало позицию учителей и пересмотрело ранее принятую инициативу, вернув все на места свои. Хотя настоящее лидерство — это когда надо уметь хорошую инициативу правильно довести до конца, принимая для этого нужные усилия по разъяснительной работе. В конечном итоге, если каждый раз так откатываться назад, министерству как самому важному органу, которое должен привносить изменения, это будет чревато большими последствиями, то есть мы будем стагнирующим государством, стагнирующей нацией, если каждые реформы будут вот так проваливаться на полпути».
Так почему же идея не прижилась?
Второй наш эксперт — депутат мажилиса Ирина Смирнова в интервью корреспонденту заявила, что все же «решение Минпросвещения продлить учебный год было ошибочным». По ее словам, министерство сравнило летние каникулы казахстанских детей и зарубежный опыт, тогда как сравнивать нужно было общую нагрузку, которая ложится на школьников. Депутат отметила, что в некоторых странах дольше, чем в Казахстане, длятся зимние каникулы, поэтому структура учебного года у них совершенно иная.
«Просвещение — это система, которая включает в себя огромное количество населения нашей страны и детей в первую очередь. Там не может быть таких скоропалительных решений, потому что кому-то показалось, что нужно продлить учебный год. Это большой системный вопрос — изменения вообще режима работы школы. Это вопрос отдыха детей, и, когда сказали, что “наши дети слишком долго отдыхают — целое лето, а вдругих странах 2 месяца” и так далее, то нужно посмотреть, как распределен учебный материал в году в этих странах. Там есть очень длительные каникулы. Например, рождественские. Еще другие каникулы между семестрами и так далее. И в итоге, если сложить все эти каникулы, то и получится примерно то же самое количество дней отдыха, как и у наших детей».
При этом Смирнова просит помнить и то, в каких условиях занимаются казахстанские дети: в две смены, где вторая смена выходит с 14:00 дня и до
«Нужно проводить научные исследования, дискуссии и пилотный проект, а не просто, что кому-то кажется, что это будет лучше. Пока то, что есть, — это лучшее из того, что имеется. Ломать — не строить. Пока ничего хорошего не построили, но то, что было хорошее, сломали. Нужно делать все в интересах детей. Продлили, а ничего не придумали. Ведь чтобы продлить, нужно дальше целую систему школьную изменить. Программу изменить, учебники, подходы, учителей подготовить, детей самих подготовить. И в итоге это было просто потерянное время в интересах субъективного авторитарного подхода Министерства просвещения. Я была категорически против данного нововведения».
К идее можно вернуться?
По мнению Досыбаева, к реализации идеи можно будет снова вернуться, однако для этого придется подготовиться. И в первую очередь — пересмотреть бюджет.
«Нужно сделать анализ негатива, откуда исходит. На самом деле даже родители не такие большие противники данных изменений, поскольку они особо не теряют ничего от двух недель занятий. Самые большие противники нововведения — сами же педагоги. Это нужно четко понять. Здесь важно понять мотивы: почему педагоги заинтересованы в быстром окончании учебного года. И первая причина банальная и простая — не хотят работать больше, при этом получать такую же зарплату. Значит, к инициативе по продлению учебного года можно будет вернуться, если в бюджете будет резерв. Вторая причина — это то, что в целом работа в школе становится с каждым разом все сложнее, поскольку все больше ответственности ложится на плечи школы: если с ребенком что-то случится, то вину несет администрация школы либо учитель. То есть должна быть четко прописана зона ответственности педагогов, где она начинается и где заканчивается. Опять-таки речь о финансировании. В конечном итоге могу сказать, что инициатива по продлению учебного года однозначно правильная, хорошая, научно обоснованная, аргументированная, с учетом международной практики, но нужно еще раз изучить барьеры, интересы всех и в первую очередь — учителей. Важная роль министерства — снизить эти барьеры и создать условия для учителей, чтобы они поддержали эти важные инициативы».
Ответ самого Министерства просвещения
Отвечая на запрос корреспондента, в ведомстве пояснили, что отменой решения послужили «нарекания в обществе».
«По результатам международных исследований, в 2021 году было принято решение о переходе на 36 недель. Это опыт передовых стран, который показал свою эффективность. Но для ее внедрения требуется тщательная подготовка. При этом было много нареканий в обществе и предложений со стороны педагогического сообщества. В этой связи в прошлом году было принято решение о 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая».
При этом в ведомстве добавили, что в этом году учебный год завершится 25 мая. Также торжественная линейка для вручения аттестатов и знаков особого образца «Алтын белгі» выпускникам будет проводиться с 10 июня, после завершения всех школьных экзаменов.
Мы поинтересовались, возможно ли, что в будущем последний звонок в школах снова будет перенесен. В ведомстве пояснили, что вопрос продления учебного года будет рассматриваться после 2025 года и «любое решение принимается с учетом экспертного сообщества».