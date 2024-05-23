В Таразе 23 и 24 мая будут отключать электричество

ТОО «ЖЭС» Таразские городские электрические сети уведомили об отключении электроэнергии в связи с ремонтными работами. Об этом пишет местный Telegram-канал ВТВС. Так, временные неудобства затронут следующие районы города и области:⠀
23 мая с 09:00 до 17:00 по адресам:⠀
- Сенкибай батыра, № 1−37, Кошеней, № 140−174, Сыпатай батыра, № 43−67, Байзак батыра, № 185, Ы. Сулейменова, № 1, 3;
- улицы Пирогова и Т. Шасаидова;
- 2 переулок Пирогова, 1, 2 переулок Сенкибай батыра, 3,4,6,8 переулок Кошеней, 3 переулок Абая; микрорайон «Алатау» (8) № 17, 18, 19, 39, 40, 46;
- поселок Солнечный, № 1−34;
- села Сулутор, Турксиб и Кемел.
24 мая с 09:00 до 17:00 по адресам:⠀
- А. Комратова, № 1−50;
- улицы Кылышбай акына, Артема, Пирогова, Т. Шасаидова, М. Х. Дулати, С. Даненулы, О. Байдилдаева; переулок Кылышбай акына, переулок Артема, 6 переулок Кошеней, 2 переулок Пирогова, переулок М. Х. Дулати;
- село Гродеково.