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В Таразе 23 и 24 мая будут отключать электричество

23 и 24 мая на многих участках города Тараз и области будут отключать электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

ТОО «ЖЭС» Таразские городские электрические сети уведомили об отключении электроэнергии в связи с ремонтными работами. Об этом пишет местный Telegram-канал ВТВС. Так, временные неудобства затронут следующие районы города и области:⠀

23 мая с 09:00 до 17:00 по адресам:⠀

  • Сенкибай батыра, № 1−37, Кошеней, № 140−174, Сыпатай батыра, № 43−67, Байзак батыра, № 185, Ы. Сулейменова, № 1, 3;
  • улицы Пирогова и Т. Шасаидова;
  • 2 переулок Пирогова, 1, 2 переулок Сенкибай батыра, 3,4,6,8 переулок Кошеней, 3 переулок Абая; микрорайон «Алатау» (8) № 17, 18, 19, 39, 40, 46;
  • поселок Солнечный, № 1−34;
  • села Сулутор, Турксиб и Кемел.

24 мая с 09:00 до 17:00 по адресам:⠀

  • А. Комратова, № 1−50;
  • улицы Кылышбай акына, Артема, Пирогова, Т. Шасаидова, М. Х. Дулати, С. Даненулы, О. Байдилдаева; переулок Кылышбай акына, переулок Артема, 6 переулок Кошеней, 2 переулок Пирогова, переулок М. Х. Дулати;
  • село Гродеково.

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